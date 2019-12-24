Outkitel представила защищенный смартфон WP5 за 100 долларов

24.12.2019, 10:30, Разное

В интернет-магазине GearBest началась новогодняя акция, в рамках которой можно приобрести смартфоны по доступной цене. Стоимость защищенного WP5 от компании Outkitel составляет 1000 долларов.
В «неубиваемый» гаджет установлен 5,5-дюймовый сенсорный дисплей с IPS и разрешением HD+. Для защиты экрана смартфона от царапин применяется стекло марки Corning Gorilla Glass. Аппарат работает на базе процессора MediaTek MT6761, который содержит 4 вычислительных ядра ARM Cortex-A53, а также графический контроллер IMG PowerVR. Модель WP5 оснащена 3 Гб ОЗУ и 32 Гб флеш-памяти, подлежащей увеличению за счет microSD на 128 Гб. Oukitel имеет тройную основную камеру на 2, 5 и 13 Мп, а также 5-мегапиксельную селфи-камеру.

Одной из основных особенностей устройства является мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч, благодаря которому можно разговаривать 42 часа по телефону, 43 часа прослушивать музыку и 12 часов смотреть видео без подзарядки. Кроме этого, WP5 обладает защитой от влаги и пыли, устойчив к ударам, что хорошо для людей с профессией строителя или пожарного.

Для разблокировки экрана гаджета используется сканер отпечатка пальцев или функция распознавания лиц. Аппарат, стоимостью 100 долларов, работает на базе ОС Android 9.0 Pie.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Японская компания Nissan запатентовала на российском рынке обновленный седан Nissan Sentra, который отсутствует здесь с 2017 года. Вместе с тем в базе Роспатента появились некоторые подробности, а также дизайн автомобиля. Исходя из этого, специалисты указали, что в Россию поступит новая модель, которую впервые презентовали во время автомобильного салона в Лос-Анджелесе в прошлом месяце. Новинка отличается […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика