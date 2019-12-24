Outkitel представила защищенный смартфон WP5 за 100 долларов

В интернет-магазине GearBest началась новогодняя акция, в рамках которой можно приобрести смартфоны по доступной цене. Стоимость защищенного WP5 от компании Outkitel составляет 1000 долларов.

В «неубиваемый» гаджет установлен 5,5-дюймовый сенсорный дисплей с IPS и разрешением HD+. Для защиты экрана смартфона от царапин применяется стекло марки Corning Gorilla Glass. Аппарат работает на базе процессора MediaTek MT6761, который содержит 4 вычислительных ядра ARM Cortex-A53, а также графический контроллер IMG PowerVR. Модель WP5 оснащена 3 Гб ОЗУ и 32 Гб флеш-памяти, подлежащей увеличению за счет microSD на 128 Гб. Oukitel имеет тройную основную камеру на 2, 5 и 13 Мп, а также 5-мегапиксельную селфи-камеру.

Одной из основных особенностей устройства является мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч, благодаря которому можно разговаривать 42 часа по телефону, 43 часа прослушивать музыку и 12 часов смотреть видео без подзарядки. Кроме этого, WP5 обладает защитой от влаги и пыли, устойчив к ударам, что хорошо для людей с профессией строителя или пожарного.

Для разблокировки экрана гаджета используется сканер отпечатка пальцев или функция распознавания лиц. Аппарат, стоимостью 100 долларов, работает на базе ОС Android 9.0 Pie.

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