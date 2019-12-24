Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек

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Последнее: Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС). Ведомство задержало фигурантов и требует в суде арестовать сотрудников ФТС, передает ТАСС. В Басманном суде уточнили, что обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. Следствие ходатайствовало об аресте […]
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