Новые подробности о госпитализированной Галине Волчек

24.12.2019, 10:26, Разное

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Последнее: Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении полномочиями двум высокопоставленным чиновникам из Федеральной таможенной службы (ФТС). Ведомство задержало фигурантов и требует в суде арестовать сотрудников ФТС, передает ТАСС. В Басманном суде уточнили, что обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявлено генерал-лейтенанту начальнику управления таможенного дознания ФТС Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. Следствие ходатайствовало об аресте […]

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