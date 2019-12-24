Детектив сообщил о попытке продать в Польше украденные в Дрездене сокровища

Немецкий детектив Йозеф Реш, который от имени анонимного мецената расследует дело об ограблении сокровищницы «Зеленый свод», заявил, что сокровища из Дрездена пытались якобы продать в Польше.

«В Польше часть украденных украшений была выставлена на продажу в Интернете. Эта информация была передана в полицию, и было установлено, что была опубликована только фотография драгоценностей, которая была скопирована из СМИ», – сообщил Реш, передает РИА «Новости».

Кроме того, он отметил, что некоторые люди пытаются заработать, якобы предоставляя сведения о краже сокровищ, однако они на самом деле не имеют нужной информации.

«Наверняка будет информация от людей, которые просто хотят денег. Нельзя защититься от того, что люди пытаются играть не по правилам. Но я знаю точно, что со мной это не пройдет. Награда будет выплачена только в том случае, если добыча грабителей в «Зеленом своде» будет полностью и в максимально неповрежденном виде успешно возвращена, она выплачивается только в этих целях. Мы уже получили некоторые сведения, но все они, как говорят, «третьи лишние» – эти люди пытаются получить прибыль, ничего не зная», – рассказал детектив.

При этом он назвал обратившихся к нему с информацией лиц «любителями». А они, в свою очередь, выразили опасения, что за Решом следит полиция. На что он подчеркнул, что они звонили ему с личного номера телефона.

Напомним, 25 ноября неизвестные ограбили сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене. Из сокровищницы похитили бриллиантовые гарнитуры. Немецкие полицейские предположили, что к краже могут быть причастны криминальные структуры Берлина.

Полиция также объявила награду в 500 тыс. евро за помощь в раскрытии преступления. А позже анонимный меценат предложил вознаграждение в 1,3 млн евро за возвращение всех драгоценностей в неповрежденном виде.

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