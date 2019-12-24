Генерал рассказал о проверке двигателя разбившегося Су-57

Двигатель истребителя Су-57, который разбился в Хабаровском крае, на испытаниях тестировали по специальным программам на максимальных режимах, сообщил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Горбенко рассказал, что «каждый самолет перед передачей в войска досконально проверяется по специальным программам, которые позволяют определить работоспособность всех его систем», передает РИА «Новости».
«На этапе летных испытаний двигателя его прогоняют на максимальных режимах и углах атаки. Проверяется, как работает электроника, воздухозаборники и другие системы. Все серийные самолеты перед передачей в войска проверяются заводскими летчиками-испытателями, которые являются серьезными профессионалами», – добавил он.
Напомним, во вторник истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался.
По предварительным данным, причиной инцидента стал технический отказ системы управления самолетом.
Ранее было зафиксировано только два инцидента с самолетами этого типа: в 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП, а в июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ имени Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российская фигуристка британского происхождения Тиффани Загорски, выступающей в танцах на льду, заявила, что ей комфортно жить и работать в России. «Здесь мне комфортно и спокойно. Не то, чтобы я сказала: «Я дома». Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру, потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эксперты: Жалость и любовь можно обозначить одним словом / 21 декабря
- На Украине закрыли все игорные заведения / 20 декабря
- В мире: Прибалтику трясет от маек с Путиным и «русских солдатиков» / 27 октября
- В РФ начались испытания компонентов первой ступени ракеты «Союз-5» / 21 ноября
- Зеленский сделал кадровые перестановки в СБУ / 21 ноября
- «История – не очень надежный советник». Пристайко ответил на слова Путина об «исконно русских территориях» / 22 декабря
- За взломом переписки Макрона в 2017 году стоят хакеры, связанные с Россией – Le Monde / 7 декабря
- Суд приговорил бывшего президента Судана к двум годам исправительного учреждения за коррупцию / 14 декабря