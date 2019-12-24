Мнение: Глаза горя

Если бы у горя были глаза, как бы они выглядели? Наверное, вот так:



Фото: Соцсети

Это родители шестилетнего Алёши Шимко — того самого «пьяного мальчика». Семь лет Алёше не исполнится никогда.

Автомобиль, за рулём которого сидела Ольга Алисова, сбил ребёнка и протащил тело 10 метров, сделав его смерть ещё более мучительной.

Всё это произошло не на высокоскоростной трассе, а во дворе дома, где жил Алёша.

Очевидцы рассказывают: в момент наезда на ребёнка Алисова разговаривала по телефону и ехала по двору со скоростью около 50 километров в час.

Алисова настаивала, что мальчик сам бросился под колёса автомобиля, так как был пьян.



Ольга Алисова. Алёша Шимко. Соцсети

Позже появилось экспертное заключение о том, что в организме ребёнка содержалось 2,7 промилле алкоголя.

Мужчине весом 80 кг нужно выпить бутылку водки, чтобы достичь такого количества алкоголя в организме.

В ходе разбирательства выяснилось: экспертиза была проведена неправильно, и мальчик был совершенно трезв. Я подозреваю, что судмедэксперту просто дали взятку, чтобы перевести стрелки с Алисовой.

Алисову всё-таки посадили. Однако не прошло и трёх лет с момента смерти ребёнка, как она уже вышла на свободу.

Я бы не писала об этом пост, если бы меня не возмутили слова Алисовой.

«Пострадала также и моя сторона. Все это перевернуло мою жизнь на до и после», — заявила женщина.



Фото: Соцсети

Убив ребёнка, она ещё смеет считать себя пострадавшей?! Где-то я даже читала, что Алисова грозила подать в суд на отца ребёнка за клевету. Якобы он очернил её доброе имя, а смерть ребёнка — это всего лишь несчастный случай.

Вот что говорит о поведении Алисовой адвокат семьи мальчика:

Мне до сих пор не понятно, как можно было в последнем слове не извиниться, не принести соболезнования семье, а лишь сказать, что в соответствии с Конституцией РФ за детьми должны следить их родители и люди старшего возраста.

Также Алисова не выплатила присуждённую судом компенсацию родителям ребёнка.

Вот выдержка из документов суда:

Как следует из материалов дела, по месту отбывания осуждённой наказания поступил исполнительный лист о возмещении вреда, причинённого преступлением, на сумму 2 561 560 руб. Возмещение по иску производится путём удержаний из заработной платы в сумме 19 820 руб. 14 коп., в добровольном порядке осуждённой выплачено 3 500 руб. и родственниками осуждённой выплачено 18 000 руб. В добровольном порядке активных мер к выплате потерпевшей стороне денежных средств не принимает.

Что же получается?

Ребёнка убила? Убила.

От наказания отмазаться пыталась путём фальсификации результатов судмедэкспертизы? Лично я подозреваю, что пыталась, хоть сама Алисова это и отрицает.

Извинения родителям Алёши эта женщина принесла? Нет.

На условно-досрочное освобождение документы подавала? Дважды!Компенсацию родителям выплатила? В добровольном порядке — только 3500 рублей.

Свою вину признала? Нет.

Мне одно интересно: как эта женщина спит после всего этого? Как живёт с самой собою? Я бы, честно скажу, не смогла.

А эта ещё и огрызается, нападает, угрожает, отмазывается, делает морду кирпичом и теперь шастает по ток-шоу.

Алёши больше нет. И его родителям теперь надо как-то жить дальше. Без него.

Был здоровый, весёлый, крепкий пацан до тех пор, пока некой суке не приспичило проехаться по двору со скоростью 50 километров в час и при этом потрындеть по телефону.

И теперь она — на свободе и даже не раскаялась.

Как-то ужасно всё это. Слишком ужасно.

Источник: Лена Миро

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