СМИ: Алла Пугачева может выступить в новогоднюю ночь за гонорар в десятки миллионов рублей

Не так давно официальные представители Аллы Пугачевой сообщили, что певица в уходящем году не будет принимать участие в съемках новогодних проектов. Тем не менее, сегодня в СМИ появилась информация, что Примадонна все же может появиться на Первом канале, за что ей заплатят гонорар в размере десятков миллионов рублей.

Алла Пугачева не так давно дала понять, что уже не хочет выступать на новогодних огоньках на телевидении, однако в СМИ появилась информация, что якобы директору Первого канала Константину Эрнсту удалось договориться с Примадонной и зрители увидят ее в новогоднюю ночь. Гонорар певицы при этом, сообщают издания, составит десятки миллионов рублей, однако точная цифра не раскрывается.

Примечательно, что недавно стало известно, Алла Пугачева подготовила для телезрителей поздравительный клип, который также покажут на телевидении в новогоднюю ночь, а уже в новом году россияне смогут оценить ее «Тот самый концерт» в новой картине.

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