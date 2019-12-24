В Красноярске голая девушка бегала по улицам с младенцем на руках

24.12.2019, 10:21, Разное

В Красноярске местная жительница бегала по улице абсолютно обнаженной, при этом на руках у нее был грудной ребенок, рассказали очевидцы в социальных сетях. На улице в тот момент температура была 14 градусов ниже нуля.
Инцидент произошел накануне на одной из местных улиц в городе Красноярск. Местные жители пытались остановить девушку, которая была не только абсолютно обнаженной, но и босиком. При этом на руках местная жительница держала маленького ребенка. Как отметили очевидцы, затем она забежала в супермаркет и оставила ребенка там.

Чтобы остановить местную жительницу, в магазине вызвали полицию, младенца отдали отцу, а девушку отправили в больницу, где медики предоставили ей необходимую помощь и направили на экспертизу.



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