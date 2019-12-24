Чувствует себя как дома: появилось доказательство романа Ольги Бузовой и блогера

24.12.2019, 10:18, Разное

Накануне у Давы вышел новый забавный ролик на его странице в социальной сети Инстаграм. На записи мужчина обедает аппетитным борщом, кашей и салатом. В это время с ним рядом сидят домашние питомцы Бузвой.

Поклонники, увидев это, отметили, что блогер чувствует себя как дома, находясь у певицы в гостях. Кроме того, сложно поспорить с тем, что светская львица оказалось отличной хозяйкой, которая прекрасно готовит.

Сами молодые люди слухи об их романе никак не комментируют. Тем не менее, они слишком много времени проводят вместе. 

Примечательно, что Манукян уже знаком с семьей Бузовой. Недавно Ольга опубликовала снимки из ресторана, в котором ужинала в кругу самых близких. Внимательные фолловеры, в свою очередь, заметили на одном из кресел ярко-зеленую мужскую куртку. А ведь именно такая модель была на блогере в этом сезоне.



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