Джулиани заявил, что за назначением послов США в Украине стоял Сорос

За назначением четырех послов США в Украине стоял американский миллиардер Джордж Сорос, заявил в интервью журналу New York Mag, опубликованном 23 декабря, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он отметил, что «все четыре посла там, в Киеве, были ставленниками Сороса». Джулиани добавил, что сам Сорос «пользуется услугами агентов ФБР».

Кроме того, по словам Джулиани, американский миллиардер «контролировал» бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Она была послом с 2016 года. Йованович покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка является плановой.

25 сентября 2019 года, после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, призванного определить, есть ли основания для импичмента Трампа, была опубликована стенограмма июльского разговора главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского. В ходе беседы американский президент критиковал Йованович. В частности, Трамп сказал, что «от нее нельзя было ожидать ничего хорошего и люди, с которыми она имела дело в Украине, такие же плохие». Зеленский ответил, что на «100% согласен» с тем, что Йованович – «плохой посол».

Американские дипломаты выступили в поддержку Йованович после критики Трампа.

В ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления Трампа на Госдепартамент.

5 ноября Трамп заявлял журналистам, что Йованович – вероятно, «очень хорошая женщина», но он ничего о ней не знает.

15 ноября он раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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