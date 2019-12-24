Мнение: На волнах Орды рубрика «Отдай им свой мозг»

Прекрасное утро вторника, дорогие друзья — предпоследнего вторника в этом непростом году. Крепитесь, повторяем мы.

Все подводят итоги. Мы сами ещё только готовимся, поэтому обратимся к профессионалам. В студии Орды наш любимый хнык-ресурс, неустанно рассказывающий интеллектуалам о токсичных отношениях с деспотичным котом-манипулятором и как это пережить. Хнык-ресурс предложил список лучших книг уходящего года, и от одних только аннотаций у нас поседела зона бикини.

Поседейте и вы, друзья.

Книга раз:

«46-летний герой работает в Министерстве сельского хозяйства. В какой-то момент он понимает, что больше не может служить родной стране, поскольку политика чиновников идет вразрез с его взглядами. Он увольняется, но его ждет новая беда: он узнает, что его любовница снимается в порно, в том числе с животными. Всё это погружает героя в тоску, из которой он решает выбраться с помощью нового мощного антидепрессанта «Капторикс». Правда, у таблеток есть побочный эффект — снижение либидо до нуля».

Книга два:

«Это сборник новелл, объединенных одним героем. Мы видим Пола в наиболее напряженные эпизоды жизни, так или иначе связанные с его влюбленностями. Пол — бисексуал, так что объектами его романтических чувств становятся то мужчины, то женщины. Общего сюжета в книге нет, но чтение это всё равно увлекательное».

Книга три:

«Книгу можно отнести к экспериментальной прозе: здесь нет имен, повествование ведется сбивчиво, а предложения могут занимать едва ли не половину страницы».

…Какой вывод мы можем сделать из этого списка?

Банальный, как любая истина, дорогие друзья.

Во-первых, совершенно очевидно, что нормальный человек не желает читать:

— книгу о том, как вагинострадает депрессивный импотент;

— книгу о том, как ностальгирует прогрессивный бисексуал;

— книгу о том, как Она посмотрела в окно и увидела там Его, стоявшего посреди улицы и глядевшего на её окна как бы искоса, но в то же время задумчивый фиолетовый торт носки четырнадцать и что теперь.

Нормальные люди, конечно, очень различны. Одним нравятся блондинки/блондины, другим брюнетки/бюрнеты, одним худенькие, другим полненькие. Кто-то обожает человеческие драмы-эпопеи, кто-то любит исторические романы-панорамы, а кто-то трагедии-для-катарсиса. В каком-то смысле «Сага о Форсайтах», «Война и мир», «Тихий Дон» и «Братья Карамазовы» были для современников сериалами — поскольку погружали их с макушкой в события чужой, но понятной жизни, приоткрывали им бездны чужих душ, сталкивали эти души в экстремальных бурях и затем давали читателям вынырнуть — уже с другим биением сердец.

А теперь представьте себе «Карамазовых», переписанных так, чтобы попасть в книги года с точки зрения депрессивных жертв котов. Да-да, совершенно верно. Иван — лесбиянка на ЛСД, Алёшенька — эко-активист с синдромом Аспергера, а Смердяков — мобильное приложение, и сюжет лихо закручен вокруг вопроса, от кого беременна Иван.

Как случилось, что всю поляну интеллектуального чтения отожрали себе больные ублюдки?

На самом деле не всю. Просто о них не рассказывают интеллектуальные ресурсы. Ведь единственный выход для больных ублюдков — встать плечом к плечу, объявить свою прозу самой интеллектуальной и требовать денег: от государства (и они это делают), от спонсоров премий (и они это делают) или от беззащитных читателей (и они это делают тоже. Не забываем, что литература больных ублюдков — это сложный свингерклуб, в котором то Лёва автор, а Петя рецензент, то наоборот).

Если вам кажется, что мы преувеличиваем, то напомним один простой факт. В.О. Пелевин получил за свою жизнь одну-единственную главную премию в области Настоящей Литературы — премию Андрея Белого (2017 г.) И то, пожалуй, только потому, что больные ублюдки устали от вопроса «Что ж вы Пелевина-то не награждаете», теперь им есть что ответить.

…А что читать-то нормальному интеллектуалу, спросите вы?

На 2020 год у нас точно есть хороший совет. Читайте Орду.

[Орда] — родная, злобная, твоя

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российская фигуристка британского происхождения Тиффани Загорски, выступающей в танцах на льду, заявила, что ей комфортно жить и работать в России. «Здесь мне комфортно и спокойно. Не то, чтобы я сказала: «Я дома». Но здесь я чувствую себя больше русской, чем, например, француженкой во Франции. Я снимаю квартиру, потом, возможно, обзаведусь в Москве собственным жильем, но […]