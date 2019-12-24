Мнение: Белоруссия. «Уй на палочке»

«Мягкая белорусизация» стала одной из особенностей современной Белоруссии. Почему мягкая? Вероятно, потому, что за русский язык тут пока еще не наказывают, как на Украине, и языковая полиция, как в Прибалтике, пока не действует. Но, тем не менее, «великий и могучий» последовательно изымается из городской топонимики. Повсюду вышиванки, элементы белорусского орнамента, социальная реклама в духе «Любишь маму – люби мову» и вездесущая латинка, одинаково нечитаемая как для белорусов, так и для большинства иностранцев.

Казалось бы, в конце 2019 года в Белоруссии сложно найти что-то, до чего не дотянулись бы руки белорусизаторов. Но они в очередной раз доказали, что умеют удивлять. Очередной жертвой белорусизации может стать символ белорусского рубля. Теперь он может стать таким: белорусская буква «у нескладовае», перечеркнутая горизонтальной перекладиной. С таким предложением выступил Белорусский народный банк, который уже ввел новый символ в своих приложениях и устроил голосование на своем сайте. Поддержанный рекламой на националистических сайтах, новый символ в опросе лидирует.

«Белорусский народный банк» – на самом деле не такой уж белорусский и народный. Это – открытое акционерное общество, основным акционером которого является Банк Грузии. Даже логотипы двух банков совпадают. Свое предложение белорусско-грузинские креативщики объясняют так: «Безусловно, одним из символов независимости для государства является национальная валюта. Стоит отметить, что далеко не каждая валюта может похвастаться собственным графическим обозначением. Может и правда пришло время белорусскому рублю получить собственное графическое обозначение, такое близкое, родное и уникальное для белорусского народа, как “Ў”! “Ў” – это буква, подчеркивающая аутентичность и идентичность белорусского самосознания».

Разумеется, после такого змагарские сердца не могли не дрогнуть. И, учитывая, что аутентичность и идентичность белорусского самосознания – это теперь наше все, и такие вещи, как логика и целесообразность против них работают редко, вполне возможно, что у белорусского рубля скоро будет именно такой символ. Но я все-таки выскажу тут несколько возражений.

1.«У нескладовае» – действительно буква, ни в одном языке, кроме белорусского, не встречается. При наличии большого желания и воображения ее действительно можно назвать символом идентичности. Хотя делать таким символом обычную кириллическую букву с обычным же надстрочным знаком – это, все-таки, сова на глобусе. Те же грузины, например, вообще собственный уникальный алфавит имеют.

2.Идентичность – идентичностью, но обычно символом валюты выбирают стилизованную первую букву названия валюты. Исключения – знаки доллара и фунта стерлингов, но у их появления своя, очень давняя история. В словосочетании «белорусский рубль» ни в одном языке буквы, которую хотят сделать символом белорусского рубля, нет. Так что символизировать этот знак будет не валюту, а стремление подчеркнуть ту самую идентичность.

3.В существующих шрифтах и раскладках клавиатуры новый знак, понятное дело, отсутствует. Соответственно, дизайнеры, в случае его утверждения, получат дополнительную порцию головной боли. С существующим символом Br никаких проблем не может быть в принципе.

Ну и заключительный, довольно фривольный, но не последний по значению аргумент. «У нескладовае» представляет собой своего рода гибрид русских букв «У» и «Й». Поэтому неудивительно, что при взгляде на новый символ большинству приходит на ум не национальная валюта, а популярная монограмма нецензурного слова. Сходство немалое. Где-то уже даже видел веселое название нового знака – «уй на палочке». Уважение к белорусскому рублю оно точно не прибавит. Но гости с националистических сайтов и пабликов продолжают за «уй» голосовать. Идентичное самосознание им давно заменило разум.

https://www.politnavigator.net…

Источник: Конт

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