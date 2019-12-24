Автоновости: Площадку» и «город» объединили окончательно

Подписано постановление правительства, дающее старт масштабной реформе системы обучения начинающих водителей. Основные изменения, вокруг которых сломано уже немало копий, будут внесены в течение 2020 года, но кое-какие новшества появятся уже через неделю.

Постановление должно быть опубликовано уже после Нового года, и некоторые прописанные в нем нововведения сразу вступят в силу. Как сообщает "КоммерсантЪ", появится, к примеру, возможность учебной езды на магистралях с разрешенной скоростью свыше 60 км/ч, сейчас запрещенная.

Нештрафуемый порог скорости +20 км/ч все-таки хотят понизить

Кроме того, получить право управления автобусом, троллейбусом или трамваем можно будет только с 20 лет (сейчас с 16-ти), а инспекторы ГИБДД смогут не возвращать водителю "права" после лишения, если у того есть долги по штрафам. Наконец, курсанта с полным правом не допустят до сдачи экзамена, если у его автошколы не было соответствующей лицензии (а осенью у ГИБДД появится возможность отменять результаты тестов, если курсант предъявил поддельные документы).

В октябре реформа вступит в активную фазу: к тому времени должен быть опубликован регламент приема экзаменов. Однако уже сейчас известно, что раздельных "площадки" и "города" не будет. Постановление объединяет их в единый практический тест длительностью в полчаса, в начале которого экзаменатор проверит базовые навыки курсанта, а после отправит его по городскому маршруту.

При этом предварительную проверку можно проводить и на площадке, и на незагруженных улицах: автошколы по-прежнему будут обязаны располагать специальными полигонами. Что касается городского маршрута, то выбирать его будет сам экзаменатор по собственному усмотрению. Этим исключается возможность для курсанта "накатать" заранее известные траектории.

Еще одно важное новшество, которое тоже начнет работать в ноябре, появляется в современной российской практике впервые. Результаты экзамена при отрицательной оценке можно будет обжаловать (очевидно, механизм апелляции тоже пропишут в регламенте). Наконец, постановлением уточняются сроки повторных экзаменов: "теорию" и "практику" можно будет пересдать не ранее, чем через неделю, а следующую попытку назначат только через месяц.

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