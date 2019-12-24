Полиция пришла к девушке, которая выложила в соцсети видео учений по разгону митинга с участием школьников

В Татарстане полиция поздно вечером 23 декабря пришла к Екатерине Пантелеевой, которая первой выложила в соцсети видео учений по разгону митинга с участием школьников, сообщил председатель профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушан Валиуллин. По его словам, сотрудники полиции попросили у девушки подписать объяснительную, откуда она взяла видео и кто просил его опубликовать.

Несколько дней назад сотрудники МВД Татарстана провели учения по разгону протестов в селе Новотроицкое Тукаевского района республики и привлекли к участию в них местных школьников.

Один из учащихся Новотроицкой средней школы рассказал «МБХ Медиа», что учеников не предупредили об учениях: после уроков директор просто пришел и сказал: «Давайте собирайтесь, вы пойдете с МВД».

«Мы все были удивлены, когда мы выходим на улицу: мы видим, что они стоят с щитами, их мало было, не так много, как нас. Нас было примерно 18 человек. Они нам объяснили, что мы должны провоцировать, выходить топать, потом уже просто толкать. Первый раз мы сначала просто побежали, мы три раза всего «дрались», – рассказал школьник.

По его словам, полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы.

«Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», – рассказал школьник.

После того, как ролики появились в Сети, МВД подтвердило проведение учений, но никаких извинений школьникам не принесло.

«В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся 9-го класса МБОУ «Новотроицкая СОШ», – было сказано в сообщении на сайте МВД Татарстана. Позже новость с сайта была удалена и перезалита, а приведенная фраза из нового варианта сообщения исчезла, подчеркивают журналисты URA.RU. В МВД отдельно заявили, что никто из школьников не пострадал, а перед учениями их якобы проинструктировали о мерах безопасности. В МВД назвали учения «тактико-строевыми занятиями с личным составом подразделения».

Тем не менее после появления ролика в интернете стало известно, что прокуратура Татарстана проводит проверку учений, такую же проверку в школе проводит и Министерство образования Татарстана. Начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана уже уволилась со своей должности.

Учения по разгону массовых беспорядков проходят в России с 2016 года: об этом сообщали журналисты нескольких городов: их проводили подразделения ОМОНа, СОБРа и Нацгвардии. Однако на школьниках и подростках российские силовики ранее не «тренировались».

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