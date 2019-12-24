Владелец приюта в Благовещенске, где умерли десятки собак, получил 3 года колонии

Благовещенский районный суд в Амурской области 24 декабря приговорил к трем годам заключения владельца приюта для животных «Дружок» Вячеслава Золотарева. Прошлой зимой в приюте от голода погибли более тридцати собак.

Телеканал «Настоящее Время» уже рассказывал, что произошло в приюте в селе Чигири Благовещенского района.

«Вся территория в собачьих экскрементах, никто не убирает. Собаки худые и голодные. В некоторых вольерах лежат мертвые собаки, рядом с ними тут же находятся живые. Но то, что мы увидели в одном из помещений, нас ужаснуло. Там все в трупах собак. Их там десятки. Что с ними стало – непонятно», – рассказывал один из волонтеров, благодаря которому история получила известность. Еще около 20 животных, по его словам, были сильно истощены. Выживших собак разобрали местные жители и зоозащитники.

По мнению зоозащитников, более крупные животные в приюте ели более мелких, а также питались собственными экскрементами. При этом зоозащитники обнаружили в приюте несколько нетронутых мешков с кормом и сено для подстилок, которое так и не положили в вольеры.

Золотарев отлавливал собак в рамках контракта, заключенного с местной администрацией. Но, получая деньги из бюджета, недокармливал и не лечил собак, постановил суд. Эксперты подсчитали, что хозяин «Дружка» «сэкономил» на животных более 1,6 млн рублей.

Суд признал Золотарева виновным по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Также по требованию прокуратуры суд признал деятельность осужденного по содержанию приюта «Дружок» незаконной и запретил его работу.

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