Работаем, брат! В Дагестане торжественно открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением траурных венков.
23 декабря состоялось торжественное открытие памятника Герою России Магомеду Нурбагандову в селе Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан.
Оно состоялось в рамках благотворительного проекта, на территории средней общеобразовательной школы №2, которая носит имя Героя России.
В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления Министерства внутренних дел по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, министр внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов, отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов и другие официальные лица.
В своем приветственном слове к участникам торжественного митинга Сергей Бачурин ещё раз напомнил о подвиге дагестанца и отметил его значимость для страны.
Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением траурных венков.
Источник: riadagestan.ru
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