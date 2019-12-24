Работаем, брат! В Дагестане торжественно открыли памятник Герою России Магомеду Нурбагандову

24.12.2019, 10:13, Новости дня

Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением траурных венков.

23 декабря состоялось торжественное открытие памятника Герою России Магомеду Нурбагандову в селе Сергокала Сергокалинского района республики Дагестан.

Оно состоялось в рамках благотворительного проекта, на территории средней общеобразовательной школы №2, которая носит имя Героя России.

В мероприятии также приняли участие начальник Главного управления Министерства внутренних дел по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин, министр внутренних дел по РД Абдурашид Магомедов, отец Героя России Нурбаганд Нурбагандов и другие официальные лица.

В своем приветственном слове к участникам торжественного митинга Сергей Бачурин ещё раз напомнил о подвиге дагестанца и отметил его значимость для страны.

Мероприятие завершилось минутой молчания и торжественным возложением траурных венков.

Источник: riadagestan.ru



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