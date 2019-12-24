В крупнейшей в России компании по продаже автозапчастей «ЕвроАвто» проходят обыски

В отделении одной из крупнейших в России компаний, торгующих автозапчастями «ЕвроАвто», начались масштабные обыски. В МВД подозревают, что некоторые детали были сняты с угнанных автомобилей, а затем выставлены на продажу под видом новых, сообщает «Национальная служба новостей».

В ходе обысков в головном офисе фирмы были изъяты компьютеры с базами данных по продаже запчастей. Однако директор компании по продажам Виталий Новиков сообщил, что силовики интересуются не самой фирмой, а другими компаниями, которые работают под ее брендом.

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