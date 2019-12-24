В крупнейшей в России компании по продаже автозапчастей «ЕвроАвто» проходят обыски

24.12.2019, 10:12, Разное

В отделении одной из крупнейших в России компаний, торгующих автозапчастями «ЕвроАвто», начались масштабные обыски. В МВД подозревают, что некоторые детали были сняты с угнанных автомобилей, а затем выставлены на продажу под видом новых, сообщает «Национальная служба новостей». 

В ходе обысков в головном офисе фирмы были изъяты компьютеры с базами данных по продаже запчастей. Однако директор компании по продажам Виталий Новиков сообщил, что силовики интересуются не самой фирмой, а другими компаниями, которые работают под ее брендом. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Вслед за брендом GAC, недавно анонсировавшим продажи семиместного GS8, об аналогичных намерениях заявил еще один китайский бренд с похожим названием. Российский офис концерна JAC объявил о начале процедуры сертификации вседорожника S7 и обозначил сроки его появления на рынке. Утверждается, что JAC S7 наделен одним из самых просторных салонов в классе. При длине в 4 790 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика