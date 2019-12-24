Ургант оценил выступление спецназа ФСИН перед школьниками

24.12.2019, 10:12, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант в своей передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале с юмором прокомментировал показательные выступления спецназа ФСИН в одной из школ Златоуста Челябинской области.

«В школе города Златоуста Челябинской области спецназ провел показательные выступления. Для кого? Для тех, кому это наиболее интересно – для детей средней школы. … Ушли в прошлое эти банальные утренники, где зайчики, снежинки, деды морозы! Так же интереснее! Перепутали, правда, там надпись: вместо «С Новым годом» написали «Жизнь Родине, честь никому», но это не имеет значения, потому что получилось празднично», – сыронизировал ведущий.

По его словам, теперь у детей «появится настоящая правильная ассоциация: когда в помещение врывается ОМОН, значит, праздник наступил».

Он также с иронией отметил, что «главным подарком детям стало то, что их отпустили под подписку о невыезде».

Напомним, на днях в школе №21 города Златоуст Челябинской области спецназ ФСИН провел показательное выступление на церемонии посвящения детей в кадеты. В частности, спецназ продемонстрировал школьникам несколько приемов сдерживания толпы. После этого директора школы вызвали в мэрию города, а администрация Златоуста объяснила выступление спецназа ФСИН в школе. 



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