Цекало заплатил сестре Веры Брежневой, чтобы она вернула себе девичью фамилию – СМИ

58-летний российский шоумен и продюсер Александр Цекало добивается, чтобы его новая жена, 28-летняя художница Дарина Эрвин взяла его фамилию. Об этом человек из круга Цекало рассказал изданию StarHit.

«Александр убежден: новая жена должна носить его фамилию. Но та отказывалась и объясняла это тем, что одна Цекало до сих пор существует, ведь экс-супруга Виктория не сменила паспортные данные после развода. Вообще, Саша поступил по-мужски: оставил ей дом, машину… И, между прочим, до сих пор полностью содержит семью. Но Галушка никак не хотела расставаться со звездной фамилией. В итоге ничего не оставалось — заплатил», – рассказал инсайдер.

По сообщению приближенного к Цекало лица, отношения продюсера с экс-супругой крайне натянутые, все общение официальное и осуществляется только через посредников. C детьми он видится редко, хотя, по словам инсайдера, скучает по ним.

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. Сыграть свадьбу они планируют в 2020-м. В браке с Викторией Галушкой Александр Цекало жил с 2008 года. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). От брака с российской певицей Лолитой у Цекало есть дочь Ева (1999).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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