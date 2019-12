«Нарушение территориальной целостности Украины». Литва осудила открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

Открытие Россией, оккупировавшей украинский Крым, железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив является нарушением территориальной целостности Украины, заявил 23 декабря в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Строительство железной дороги на Керченском мосту между Россией и оккупированным Крымом является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма», – написал Линкявичюс.

The construction of railway of the Kerch bridge between Russia’s occupied #Crimea & mainland is yet another violation of sovereignty & territorial integrity. We condemn this violation of international law. will never recognize the illegal annexation of Crimea. @MFA_Ukraine

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) December 23, 2019

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

23 декабря 2019-го президент России Владимир Путин участвовал в открытии железнодорожного сообщения через мост. Украина направила ноту протеста РФ из-за визит Путина в аннексированный Крым.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

