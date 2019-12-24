Синоптик пообещал москвичам подарок от погоды на Новый год

24.12.2019, 10:05, Разное

Заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев уверен, что в Новый год в столичном регионе выпадет снег. Однако специалист отметил, что точно предсказать метеоусловия можно лишь на пять дней вперед, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РЕН ТВ.

Киктев добавил, что уже в конце текущей недели осадки перейдут из жидкого состояния в твердое. Как передает «Царьград», похолодание будет нарастать с каждым днем. К ближайшим выходным столбики термометров опустятся до отрицательных значений.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Галина Волчек обожает Лизу и Гарри – двойняшек Аллы Пугачевой. Певица на своей странице в социальной сети «Инстаграм» не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны. Снимки она сопровождает краткой подписью: «С любимой бабушкой Галей». Недавно в Сети появился ролик, в котором Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая уже давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика