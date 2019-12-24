«Не с кем говорить»: Лукашенко выставили на посмешище

24.12.2019, 10:05, Разное

Согласно сценарию юмористической зарисовки, представленной Андреем Скороходом, Александр Лукашенко страдает в одиночестве. Камера показывает, как тот отчитывается перед некоей аудиторией о достижениях, путается в цифрах и пытается выдать падение за «отрицательный рост».

«Товарищи, в этом году мы сделали все, как и в прошлом. Только лучше», – невзначай сформулировал идеал политического развития Белоруссии комик. Впрочем, дальнейших монолог показал, что, возможно, стало не лучше, а хуже. И насущная проблема, которая якобы заботит Александра Лукашенко, заключается в подсчете черных пятен у коров.

Впрочем, самая злободневная шутка была сбережена юмористом на конец. Говоря от лица президента Белоруссии он заявил, что общается с оппозицией в стране. Тогда зрители смогли увидеть, что Александр Лукашенко разговаривает с пустотой. «Товарищи, вам нужно сочно появиться, потому что мне не с кем говорить. Появитесь, и мы с вами обсудим все вопросы», – обратился Андрей Смехов к рядам пустых кресел.

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