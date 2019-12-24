В Раде рассказали о планах на 3 млрд долларов от Газпрома

Украинский Нафтогаз может использовать почти 3 млрд долларов, которые должен получить от Газпрома, на погашение кредитов, добычу газа и выплату дивидендов государству, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Во-первых, у них (Нафтогаза) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье – Нафтогаз это государственная компания, соответственно, это дивиденды для государства – это пополнение государственного бюджета», – сообщил Герус, передает РИА «Новости».

Тем временем исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания опасается, что после того, как Киев отзовет иски к российской стороне, Москва откажется от транзита газа через Украину.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и Нафтогаз достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Галина Волчек обожает Лизу и Гарри – двойняшек Аллы Пугачевой. Певица на своей странице в социальной сети «Инстаграм» не раз выкладывала совместные фото малышей и Галины Борисовны. Снимки она сопровождает краткой подписью: «С любимой бабушкой Галей». Недавно в Сети появился ролик, в котором Лиза спрашивает, болит ли ножка у актрисы, которая уже давно прикована к креслу-коляске. Волчек подтверждает, что […]