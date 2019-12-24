Названа причина крушения Су-57 под Хабаровском

Причиной крушения новейшего истребителя Су-57 в Хабаровском крае, по предварительным данным, стал технический отказ системы управления самолетом, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«По предварительной информации, авария произошла по причине отказа в системе управления Су-57», – сказал источник ТАСС.

Другой источник отметил, что, по всей вероятности, «произошел сбой в управлении хвостовым оперением».

Тем временем еще один информированный источник сообщил, что разбившийся Су-57 планировалось передать Минобороны 27 декабря. «Это была первая серийная машина», – рассказал он РИА «Новости».

Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме «Армия-2019». В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.

Во вторник истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае. Машина не военная и принадлежала заводу-изготовителю, летчик успешно катапультировался. В причинах крушения разберется специальная комиссия.

До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.





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