Истребитель F-16C Fighting Falcon сбил беспилотник ракетой класса «воздух-земля» в ходе испытаний. В связи с этим ВВС США могут сократить расходы на противоракетную оборону.

19 декабря проводились испытания в Мексиканском заливе. F-16, относящийся к 85 эскадрилье, поразил мишень в виде беспилотного летательного аппарата ракетой AGR-20A APKWS, которая произведена BAE Systems.

Эти ракеты обладают лазерным наведением. Пилоту потребовался один выстрел, чтобы поразить цель. Самолет может использовать до 14 подобных боеприпасов. Для попадания в цель F-16 двигался на малой высоте, а затем выпустил одну ракету по дрону.

AGR-20A предполагался, как недорогая альтернатива ракетам класса «воздух-земля». Оружие должны были использовать для выполнения миссий а Афганистане и Ираке. Оно стоит государству 30 тысяч долларов, а широко применяемая ракета средней дальности AIM-120 AMRAAM обходится в сумму от $600 000 до $850 000. Примечательно, что на борт F-16 можно установить в два-три раза больше AGR-20A, чем AIM-120.

Видео применения ракеты разместил в своем Twitter Джеф Мартин. Процесс показан в замедленном режиме, чтобы была возможность рассмотреть все детали.

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