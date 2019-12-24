«А где Ваш Дед Мороз?»: Нетребко с голубыми губами ошарашила народ

Анна предстала перед публикой в зимней одежде. На голову она надела шапку, сплошь усеянную серебристыми пайетками, на плечи накинула пушистую шубу, а образ дополнила макияжем, который и привлек внимание поклонников. Казалось бы, что такого в строгих графичных стрелках и тоне? Тем не менее, самой неожиданной частью образа стали накрашенные голубой помадой губы певицы.

«Blue lips.. голубая помада…», (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – кратко подписала свой снимок Нетребко, разместив его на личной странице в социальной сети «Инстаграм». Текст она сопроводила забавным смайликом в виде замерзшей на морозе мордашки.

В свою очередь поклонники оперной дивы пришли в восторг. Несмотря на столь необычный цвет помады, они отметили, что Анна выглядит необыкновенно хорошо. Многие даже поспешили сравнить звезду отечественной оперной сцены с персонажем знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Другие же отметили, что Нетребко вполне себе могла бы быть самой настоящей Снегурочкой.

«👏Снегурочка,а где Ваш Дед Мороз? 😉🤩», »

Снежная королева!💖 «, «А мне Вы нравитесь во всяких нарядах, я просто Вами любуюсь!!! С наступающими праздниками всю Вашу чудесную семью!!!🎄🌲👏👏👏🤓🌺🌺🌺🌺🌺», «Снегурочка ❄», «Теплая снежинка!», »

Настоящая Снегурочка!!! Всегда самая красивая!!!🌹», »

😂 Снежная королева ❄️👑», – написали восторженные поклонники Анны.

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Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago 22 Дек 2019 в 4:36 PST

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