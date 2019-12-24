Московская биржа открылась ростом

Индекс Мосбиржи утром во вторник вырос на 0,08% – до 3036 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,15% – до 1537 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
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