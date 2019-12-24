Замглавы ГИБДД Балашихи арестовали за взятку

Замначальника управления ГИБДД подмосковной Балашихи арестован по обвинению в получении взятки от предпринимателя, сообщила представитель областного СК Ольга Врадий.
«Заместителю начальника ОГИБДД «Балашихинское» предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС слова Врадий.
По данным следствия, с апреля 2015 года по февраль 2018-го подозреваемый получил от гендиректора фирмы лично и переводами на счета банковских карт не менее 250 тыс. рублей за общее покровительство предпринимательской деятельности, связанной с содержанием дорожной и уличной сети Балашихи. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.
Напомним, в конце октября заместителю начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаилу Александрову, который был задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, предъявили обвинение.
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