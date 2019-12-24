Владельца приюта «Дружок», где от истощения погибли десятки собак, приговорили к 3 годам колонии

Благовещенский районный суд в Амурской области приговорил владельца приюта для животных «Дружок» Вячеслава Золотарева к трем годам заключения в колонии-поселении. В его приюте погибли от истощения десятки собак.
Суд признал Золотарева виновным по статье за жестокое обращение с животными, а также признал деятельность осужденного по содержанию приюта незаконной и запретил его работу.
В суде установлено, что Золотарев недокармливал и не лечил собак. В итоге в его приюте погибло 32 пса. Эксперты подсчитали, что хозяин «Дружка» сэкономил на животных более 1,6 млн рублей.
Представитель зоозащитной организации «Подари надежду» Ольга Ефремова ранее рассказала, что у приюта «Дружок» был заключен контракт с администрацией Благовещенска на отлов и содержание бездомных животных. Руководство приюта не разрешало зоозащитникам попасть на его территорию, но это удалось сделать, когда директор уехал в отпуск.
В приюте обнаружили десятки трупов животных, которые находились на одной территории с живыми собаками.
«Трупы животных вывозили грузовиком. Сложно сказать, сколько их, так как есть уже разложившиеся, но много. Еды никакой у собак мы не увидели, они очень голодные. Многие выглядят как скелеты, обтянутые кожей. Часть собак забрали местные жители, которые, узнав о проблеме, привезли еду, но потом приняли решение увезти животных из этого ада», — рассказала Ефремова.
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