Доля контрафакта в киосках российских торговых центров достигает 60%

24.12.2019, 9:57, Новости дня

В российских торговых центрах в точках продаж островного типа доля контрафакта доходит до 60%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor. Оборот таких товаров в торговых центрах может превышать 25 млрд рублей в год.

В основном речь идет о детских игрушках, аксессуарах для электроники, сумках и рюкзаках.

Как отмечает издание, владельцам ТЦ выгодно привлекать арендаторов для островной торговли, это позволяет заполнить пустующие площади.

Согласно результатам исследования BrandMonitor, 69% продавцов на «островках» знают, что торгуют подделками, 31% предпочли скрыть этот факт.

Ранее «островки» в торговых центрах арендовали в основном молодые компании или локальные компании. Но потом требования с арендаторам смягчились, и арендодателей чаще всего не волнует, какую продукцию продают на этих площадях, — отмечает «Коммерсантъ».



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