Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи представили рождественскую открытку

На прошлой неделе в Сети появилась рождественская открытка Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Следом свой вариант представили принц Чарльз и герцогиня Камилла. Поздравительные карточки от княгини Монако Шарлен, принцессы Швеции Виктории и других королевских особ также не заставили себя ждать. А вот главные ньюсмекеры года — Меган Маркл и принц Гарри — выкладывать свой вариант не спешили. Фанаты уже ненароком подумали, что герцог и герцогиня Сассекские решили в этом году вообще обойтись без представления парадного портера по случаю Рождества…

И вот за день до праздника они все-таки опубликовали свой вариант открытки. Она появилась в Twitter благотворительной организации The Queen’s Commonwealth Trust, президентом и вице-президентом которой и являются Гарри и Меган. В съемке также принял участие семимесячный сын герцога и герцогини — Арчи.

Американские СМИ уже выяснили, что автором кадра является американская актриса Джанина Гаванкар — хорошая подруга Меган.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl

— The Queen’s Commonwealth Trust (@queenscomtrust) 23 декабря 2019 г.

