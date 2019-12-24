Полуторагодовалой дочери Кайли Дженнер подарили дом на Рождество: фото и видео

В начале февраля 2020 года Сторми, дочери Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта, исполнится два года. К этому возрасту девочка успела обзавестись собственными фанатами и… домом! Особняк ей подарила на Рождество бабушка Крис Дженнер. Впрочем, возмущаться раньше времени не стоит: дом, разумеется, игрушечный.
Сегодня моя мама удивила Сторми лучшим рождественским подарком всех времен,
— рассказывает Кайли в своем влоге на YouTube. В новом выпуске она продемонстрировала праздничное убранство своего собственного дома и показала, какой сюрприз ее дочери подготовила Крис.
Как оказалось, в возрасте Сторми у Кайли был точно такой же дом. Крис воссоздала его в точности до деталей. Даже мебель внутри игровой площадки — как называют эту постройку Дженнеры — та же самая. Крис выкупила дом вместе с мебелью у прежнего владельца.
Для меня это лучшее напоминание о том времени, когда ты была маленькой девочкой,
— поделилась Крис, для которой этот подарок имеет особе значение.
В домике Сторми есть гостиная с камином, кухня, кровать, гладильная доска, бытовая «техника» и даже чердак.
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