Полуторагодовалой дочери Кайли Дженнер подарили дом на Рождество: фото и видео

24.12.2019, 9:55, Разное

В начале февраля 2020 года Сторми, дочери Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта, исполнится два года. К этому возрасту девочка успела обзавестись собственными фанатами и… домом! Особняк ей подарила на Рождество бабушка Крис Дженнер. Впрочем, возмущаться раньше времени не стоит: дом, разумеется, игрушечный.

Сегодня моя мама удивила Сторми лучшим рождественским подарком всех времен,

— рассказывает Кайли в своем влоге на YouTube. В новом выпуске она продемонстрировала праздничное убранство своего собственного дома и показала, какой сюрприз ее дочери подготовила Крис.

Как оказалось, в возрасте Сторми у Кайли был точно такой же дом. Крис воссоздала его в точности до деталей. Даже мебель внутри игровой площадки — как называют эту постройку Дженнеры — та же самая. Крис выкупила дом вместе с мебелью у прежнего владельца.

Для меня это лучшее напоминание о том времени, когда ты была маленькой девочкой,

— поделилась Крис, для которой этот подарок имеет особе значение.

В домике Сторми есть гостиная с камином, кухня, кровать, гладильная доска, бытовая «техника» и даже чердак.



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