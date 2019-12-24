«Как у Заворотнюк»: вид Долиной напугал народ

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Последнее: Всем привет. Слыхали про такого персонажа Виталия Милонова? Это ипутат Госдумы от нашей любимой («Единой России»). Вид у него такой своеобразный, скрепнутый чрезвычайно — так вот он заявил, что Мавзолей Владимира Ленина отвлекает людей от катания на катке на Красной площади. «Мавзолей отвлекает нормальных людей от катания на катках — это точно. Мешает мавзолей нашему […]
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