Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 5 копеек – до 62,21 рубля, курс евро снизился на 10 копеек – до 68,95 рубля.
Стоимость нефти утром выросла до 66,53 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».
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