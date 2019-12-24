Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 5 копеек – до 62,21 рубля, курс евро снизился на 10 копеек – до 68,95 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 66,53 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».





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