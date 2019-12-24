Школьники в Перми помогли найти сбившего ребенка водителя

В городе Лысьва в Пермском крае пятиклассники помогли полицейским установить личность водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП.
В краевом МВД рассказали, что благодаря помощи двух пятиклассников Артема Шарова и Сергея Демина удалось задержать водителя, который 11 декабря сбил ребенка около школы и, не оказав помощи пострадавшему, скрылся с места ДТП. В итоге школьника доставили в больницу с травмами, сообщают «Аргументы и факты».
Отмечается, что Шаров и Демин, находившиеся рядом, смогли запомнить цвет и марку автомобиля, внешность водителя, а также направление движения машины.
Начальник ГИБДД Лысьвы Денис Оборин поблагодарил школьников за их ответственное отношение к ситуации и вручил им благодарственные письма и подарки.
Ранее сообщалось, что московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета.
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