Москвичам пообещали обильные снегопады в новогоднюю ночь

В канун Нового года в московском регионе ожидается комфортная температура и возможны обильные снегопады, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Ближе к Новому году есть шанс, что с северо-запада подойдет атлантический циклон, и в канун Нового года Москву накроет хорошим снегопадом с влажным пушистым снегом. В ночь с 31 на 1 будет очень комфортная температура – от нуля до минус пяти градусов», – говорит Тишковец.
Что же касается последней полноценной недели декабря, которая продлится с 23 по 29 число, то заморозки начнутся с пятницы, уверен синоптик.
«К концу недели температура начнет уходить через ноль, избавление от оттепелей придет уже после четверга. В пятницу температура опустится ниже нуля и начнется вымерзание атмосферы, что будет сопровождаться тем, что водяной пар будет постепенно выпадать в виде слабого снега на протяжении нескольких дней», – говорит Тишковец.
Синоптик отмечает, что много снега в это время ждать не стоит. Ближе к 30 декабря температура в ночное время может достигать минус 5-10 градусов, а днем от 1-6 градусов ниже нуля.
При этом данный прогноз предварительный и может измениться, предупреждает Тишковец.
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