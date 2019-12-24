Путин шуткой довел украинцев до бешенства

Несмотря на существующий на Украине запрет на российское телевидение, а также мощную антироссийскую информационную кампанию, трудно представить людей, которые более внимательно следят за происходящим во внутренней политике в России, чем украинцы. В очередной раз их внимание привлекла поездка Владимира Путина в Адыгею.

Во время встречи с представителями общественности один из фермеров из Московской области попросил президента России включить в перечень видов сельскохозяйственной деятельности разведению улиток, а также помочь с поставками поголовья определенного вида этих животных. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев пообещал разобраться в ситуации.

Владимир Путин, в свою очередь, попросил сделать это в разумные сроки. «У меня только просьба: вместе с Россельхознадзором сократить эти вопросы до минимума, чтобы не было так, как здесь некоторые говорили, что по десять лет не решали эти вопросы», – цитирует РИА Новости российского лидера.

Также он добавил, что улитки являются хорошим питательным биологическим продуктом. На это фермер заметил, что также их относят к сильным афродизиакам. «Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему», – пошутил в ответ Владимир Путин. Отрывок с этим диалогом на своей странице в «Твиттер» опубликовал специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Шутка президента России об улитках вызвала крайне бурную реакцию в украинском сегменте Сети. Поспешили поделиться своим мнением не только простые комментаторы – специально для этого некоторые СМИ Украины опубликовали соответствующую новость. В частности, остро отреагировали на шутящего Владимира Путина издание «Обозреватель».

Отметим, Владимир Путин часто вызывает резкую реакцию украинцев. Болезненную реакцию вызывает галантность российского лидера, его со вкусом подобранные костюмы, дружеские отношения с другими мировыми лидерами и, как оказалось, чувство юмора.

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