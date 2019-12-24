Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей

24.12.2019, 9:42, Разное

Видеоролик с «самой грустной вечеринки» глубоко тронул красноярский пользователей в Сети. В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.

В социальных сетях рассказали, что сотрудники выступают в парке каждый день с 18:00 до 22:00. Кадры видеозаписи растрогали сердца горожан, многие из которых призвали прийти и поддержать старательных аниматоров. Многие пользователи возмутились, что их не проинформировали о вечеринке.



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