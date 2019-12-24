Ватикан может сформировать свой олимпийский комитет

Ватикан готовится сформировать Национальный олимпийский комитет. Это произойдет после того, как там появится пять признанных профильными международными федерациями видов спорта, сообщил изданию Inside The Games 20 декабря министр спорта Ватикана Мельчор Санчес де Тока.

Он рассказал, что в январе 2019 года была сформирована местная федерация легкой атлетики Athletica Vaticana. Сейчас Ватикан ведет переговоры о членстве в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В Ватикане также играют в футбол, занимаются тхэквондо и крикетом.

«С пятью или шестью спортивными дисциплинами мы могли бы сформировать Национальный олимпийский комитет… Мы не хотим бороться за медали. Наш олимпийский комитет был бы, прежде всего, символическим. Но это показало бы, что ценности Олимпиады могут быть разделены христианами», – подчеркнул де Тока.

Он высказал мнение, что возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже является реалистичной.

«Спорт может помочь религиозным общинам бороться с патологиями религии, включая фундаментализм. Религия, в свою очередь, может помочь миру спорта, обеспечив его этическими и моральными витаминами», – добавил министр спорта Ватикана.

Практически все население Ватикана – подданные с паспортом, который обладает дипломатическим статусом Святого престола, указывает на принадлежность к обитателям Ватикана. В настоящее время Ватикан насчитывает 600 граждан и 823 проживающих на его территории жителя.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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