В ГНС анонсировали изменение ставок налогов на доходы физлиц

Вопрос уменьшения налогового давления на минимальные зарплаты является чрезвычайно актуальным, заявил в эфире телеканала «Украина 24» председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, сообщила 23 декабря пресс-служба ГНС.

По словам Верланова, существует четкий перечень налогов, которые планируется снизить во время проведения налоговой реформы, и это, прежде всего, налоги на фонд оплаты труда.

«В рамках объявленной на следующий год налоговой реформы, инициированной правительством и поддержанной Верховной Радой, будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована, и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено», – отметил Верланов.

Он подчеркнул, что налоговая нагрузка в Украине – средняя по сравнению с другими странами мира, а ключевым в стране является вопрос налоговой справедливости.

«Есть плательщики, которые не платят налоги. Поэтому налоговая нагрузка концентрируется только на законопослушных компаниях и гражданах. И наша задача – делать так, чтобы платили все, что позволит снижать налоги», – добавил Верланов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что правительство намерено начать “глубокую реформу налоговой системы” весной 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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