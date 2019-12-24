Минпромторг выделит еще 15 млрд рублей на разработку нового Superjet

Минпромторг планирует выделить 14,867 миллиарда рублей на разработку самолета Superjet New, в котором большая часть деталей будет произведена в России. Об этом сообщает РБК.

«Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», — сообщили в министерстве. Деньги будут потрачены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Общая стоимость разработки Superjet New, который должны будут создать к 2024 году, превысила 18 млрд рублей. Проект был инициирован Минпромторгом в 2015 году после введения против РФ санкций.

В Минпромторге отметили, что предыдущий контракт на 3,5 млрд рублей был выполнен в полном объеме. Согласно документу, разработчик и производитель Superjet «Гражданские самолеты Сухого» должен был представить министерству пояснительную записку, схемы, техзадания, план испытаний и предварительные расчеты проекта.

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Ранее «Коммерсант» писал, что с начала года «Гражданские самолеты Сухого» продали только один самолет. Из отчетности компании следует, что за три квартала 2019 года ее выручка упала в 4,5 раза, а чистый убыток вырос в 2,6 раза и составил 1,89 млрд рублей.

Источник: Новая газета

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