Новосибирский губернатор назвал популизмом объявление 31 декабря выходным

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников похвалил решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, но счел популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных российских регионов.

«Я наблюдаю за всей этой волной популизма, которая прокатилась в связи с 31 декабря по всей стране. Наверное, нужно открыть глаза всем жителям, в том числе, Новосибирской области, что губернатор какого-либо соседнего региона и даже мэр Бердска не может объявить 31 декабря выходным днем для всех жителей Бердска», – сказал Травников, передает РИА «Новости».

По его словам, губернатор или мэр может объявить выходной день только для своих коллег-чиновников, так как в целом это полномочия Госдумы и российского правительства.

«Понимая, что, действительно, 31 декабря напряженный день, единственное, что я мог сделать, это обратиться к своим коллегам – руководителям предприятий разных уровней, что, действительно, у кого есть такая возможность, правильно было бы предоставить сотрудникам короткий день или выходной. Что касается моих коллег, то у нас нет такой возможности», – сказал глава региона, напомнив, что в конце года в правительстве области ведется большая работа по приемке итогов реализации нацпроектов и созданию условий для работ по их реализации в 2020 году.

Ранее 31 декабря объявили выходным в ряде российских регионов.

Законопроект о введении выходного дня 31 декабря также внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР. В пояснительной записке к документу говорится, что, как показывает практика, если 31 декабря выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к Новому году.

Президент Владимир Путин 10 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем.

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