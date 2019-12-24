Медики назвали 5 главных причин варикозного расширения вен

Арабские медики назвали 5 причин варикозного расширения вен. Одним из главных факторов является возраст, однако существуют способы предотвращения развития недуга.
Чаще всего от данной проблемы страдают люди с избыточным весом, также влияние оказывает генетика, беременность, возраст, гормональные изменения в организме. Медики назвали некоторые методы терапии, в том числе воздействие лазером и исправление с помощью инъекций. При слабом расширении вен достаточно будет несколько сеансов лазера, способствующих избавлению от сосудистых звездочек. В других случаях специалисты используют внедрение микрокатетера под анестезией.
Инъекции против варикоза – это хорошая альтернатива хирургическому способу, так как препараты усиливают кровоток и разжижают кровь. Тем не менее, медики настаивают на обязательной консультации с врачом при выборе вида лечения.
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