Рита Дакота ушла из лейбла Эмина Агаларова: «Я одиночка»

24.12.2019, 9:21, Разное

Рита Дакота стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии певица рассказала, что ушла из лейбла Эмина Агаларова Zhara Music, поскольку считает себя «одиночкой».
Сотрудничество артистки с музыкантом продлилось всего несколько месяцев. Как сказала Дакота, она не является представителем лейбла и делает все сама. Знаменитость назвала себя одиночкой и добавила, что ей не подходят условия работы с компанией Агаларова. «Мне нужен был человек-партнер. Один, но который все время с тобой», — заявила звезда. По словам экс-супруги Влада Соколовского, она сама занимается аранжировками и музыкой, поэтому ей нужен человек, выполняющий функции менеджера.

Как сказала Рита Дакота, уход от бизнесмена прошел без скандалов, и они остались друзьями. Более того, в будущем исполнительница собирается выступить с Агаларовым дуэтом. «Он, кстати, согласился, что я не артист для лейбла. Там нужны начинающие молодые артисты», — пояснила певица. Она добавила, что не отправляет свои клипы на каналы, так как ей самой звонят представители и просят композицию.

Сейчас в команде знаменитости 15 человек. Среди них несколько музыкантов, PR-директор, звукорежиссер, личный ассистент и другие сотрудники.



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