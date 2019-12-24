Леоа Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за разорванного импланта

Лера Кудрявцева призвала подписчиц в Instagram не повторять ее ошибок. Оказывается, телеведущая перенесла срочную операцию из-за разорванного грудного импланта.

Знаменитость не стала скрывать, что ее бюст является результатом пластики и, как выяснилось недавно, некачественной. В размещенной публикации в блоге Кудрявцева попыталась предостеречь женщин и пояснила об опасностях, которые скрывают в себе силиконовые импланты, способные навредить здоровью. Как сказала журналистка, она воспользовалась услугами пластических хирургов 15 лет назад, когда об этой операции мало кто знал. Тем не менее, актриса решила пойти на риск, поверив словам специалистов о пожизненной гарантии и отличной прочности фальшивого бюста.

Лера Кудрявцева ежегодно проходила соответствующую проверку, чтобы избежать негативных последствий, как во время одной из них выяснилось, что один имплант разорван и из него уже много лет вытекает жидкость. В связи с этим звезда перенесла срочную операцию по его удалению. Сейчас жизни телеведущей ничего не угрожает и в конце поста она выразила надежду, что фанаты будут любить ее за естественные формы.

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