Климатолог сравнил установившуюся погоду с «пушкинской»

Сравнивать бесснежный декабрь из «Евгения Онегина» с нынешним пока рано, поскольку тогда снег выпал только 17 января, сообщил член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что снега в Москве в предновогоднюю неделю не будет, что вызвало волну сравнений со знаменитыми строками Пушкина из поэмы «Евгений Онегин»: «Снег выпал только в январе на третье в ночь».

«Мы же понимаем, что это 17 января на самом деле (по старому стилю), это уже практически Крещение», – передает РИА «Новости» слова Константинова.

«Тогда была эпоха последних отголосков средневекового похолодания», – объяснил он. Константинов также призвал наслаждаться бесснежной погодой и добавил, что московские снегопады еще впереди.

Напомним, во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ждет «пушкинская» погода – мороз и солнце.





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