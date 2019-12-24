Климатолог сравнил установившуюся погоду с «пушкинской»

24.12.2019, 9:19, Новости дня

Сравнивать бесснежный декабрь из «Евгения Онегина» с нынешним пока рано, поскольку тогда снег выпал только 17 января, сообщил член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что снега в Москве в предновогоднюю неделю не будет, что вызвало волну сравнений со знаменитыми строками Пушкина из поэмы «Евгений Онегин»: «Снег выпал только в январе на третье в ночь».

«Мы же понимаем, что это 17 января на самом деле (по старому стилю), это уже практически Крещение», – передает РИА «Новости» слова Константинова.

«Тогда была эпоха последних отголосков средневекового похолодания», – объяснил он. Константинов также призвал наслаждаться бесснежной погодой и добавил, что московские снегопады еще впереди.

Напомним, во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни жителей Москвы и Подмосковья ждет «пушкинская» погода – мороз и солнце.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Материал дополняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика