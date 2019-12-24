В трех областях Украины ограничили движение транспорта из-за непогоды

24.12.2019, 9:18, Новости дня

Из-за ухудшения погодных условий 24 декабря ограничено движение транспорта в трех областях Украины, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Государственного агентства автомобильных дорог Украины, с целью недопущения заторов в движении и оперативной расчистки дорог от снега, временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения», – сказано в сообщении.

Движение для грузового транспорта ограничено на ряде дорог во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Согласно данным Укргидрометцентра, 24 декабря на западе Украины ожидаются снегопады, метели, гололед, порывы ветра составят 15-20 м/с, столбики термометров покажут 0… -5 °C.

ГСЧС предупреждала об ухудшении погоды на западе Украины в начале недели.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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