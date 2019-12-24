Гибрид McLaren Speedtail официально стал быстрейшей моделью

Сегодня стало известно о проведении испытаний гиперкара McLaren Speedtail, который сумел выдать скорость 403 км в час.
Рекордный заезд осуществляли в Космическом центре Кеннеди на взлетно-посадочной полосе полигона Джонни Бом, который расположен во Флориде. В свою очередь, за рулем гиперкара находился Кенни Брак, сумевший успешно справиться с поставленной задачей. Под капотом автомобиля расположен газоэлектрический агрегат объемом 4 литра и с мощностью 1055 л.с.
Кроме того, данный автомобиль выдаете 300 км в час за 13 секунд. Известно, что первые поставки техники состоятся в феврале 2020 года. Кроме того, стоимость гиперкара McLaren Speedtail составит порядка 2,2 млн долларов.
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