Гибрид McLaren Speedtail официально стал быстрейшей моделью

24.12.2019, 9:14, Новости дня

Сегодня стало известно о проведении испытаний гиперкара McLaren Speedtail, который сумел выдать скорость 403 км в час.

Рекордный заезд осуществляли в Космическом центре Кеннеди на взлетно-посадочной полосе полигона Джонни Бом, который расположен во Флориде. В свою очередь, за рулем гиперкара находился Кенни Брак, сумевший успешно справиться с поставленной задачей. Под капотом автомобиля расположен газоэлектрический агрегат объемом 4 литра и с мощностью 1055 л.с.

Кроме того, данный автомобиль выдаете 300 км в час за 13 секунд. Известно, что первые поставки техники состоятся в феврале 2020 года. Кроме того, стоимость гиперкара McLaren Speedtail составит порядка 2,2 млн долларов.



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