Бренд Volkswagen рассказал о новом купе-кроссовере Tylcon

Немецкий кроссовер Volkswagen Tharu поступил в продажу еще с прошлого года, однако в 2020 году намерены поставлять новинку на российский рынок.
Сообщается, что паркетник появится под названием Tarek. В свою очередь, представители марки ранее анонсировали, что в продажу также может поступить новая версия E-Tharu, которая отличается электрической установкой с общей мощностью 136 л.с. Кроме того, электрокар сможет проехать на электротяге около 300 километров.
Следует отметить, что под капотом автомобиля в базовой версии установлен 1,2 или 1,4-литровый мотор с мощностью до 150 л.с. Кроме того, автомобиль получил 6-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Новинка может похвастаться виртуальной приборной панелью, а также беспроводной зарядкой и некоторыми другими опциями. Автомобиль может похвастаться виртуальной приборной панелью, стеклянной крышей и другими опциями.
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