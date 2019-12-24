Бренд Volkswagen рассказал о новом купе-кроссовере Tylcon

24.12.2019, 9:14, Новости дня

Немецкий кроссовер Volkswagen Tharu поступил в продажу еще с прошлого года, однако в 2020 году намерены поставлять новинку на российский рынок.

Сообщается, что паркетник появится под названием Tarek. В свою очередь, представители марки ранее анонсировали, что в продажу также может поступить новая версия E-Tharu, которая отличается электрической установкой с общей мощностью 136 л.с. Кроме того, электрокар сможет проехать на электротяге около 300 километров.

Следует отметить, что под капотом автомобиля в базовой версии установлен 1,2 или 1,4-литровый мотор с мощностью до 150 л.с. Кроме того, автомобиль получил 6-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Новинка может похвастаться виртуальной приборной панелью, а также беспроводной зарядкой и некоторыми другими опциями. Автомобиль может похвастаться виртуальной приборной панелью, стеклянной крышей и другими опциями.



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