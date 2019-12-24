Стали известны детали поездки экс-помощников адвоката Трампа на Украину

Предприниматель из США Дэвид Коррейа во время поездки на Украину сопровождал двух лиц, которые якобы выполняли поручения адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, информирует телеканал CNN.

По словам источников, Коррейа прошлой зимой ездил на Украину вместе с американскими предпринимателями Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Всем троим в октябре предъявили обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнасу и Фруману также инкриминируются попытки добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника, передает ТАСС.

Парнас утверждал, что он и Фруман по указанию Джулиани убеждали украинские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Сам Джулиани признал, что Парнас и Фруман выполняли некоторые его поручения, однако подчеркивал, что они касались лишь поиска материалов, которые оправдывают Трампа в свете обвинений со стороны политических оппонентов.

Как отмечает CNN, Коррейа во время поездки пытался заключить выгодные сделки относительно поставок на Украину сжиженного природного газа из США через Польшу. Источники отмечают, что Коррейа также проводил консультации по деловым вопросам в интересах Парнаса и Фрумана.

Ранее Associated Press сообщило, что предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас, которые задержаны в США и считаются помощниками Джулиани, боролись на Украине с «марионеткой Сороса» Андреем Коболевым, возглавляющим Нафтогаз, и послом США в Киеве Мари Йованович.

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