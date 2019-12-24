США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик

Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму 95 млн долларов, информирует пресс-служба Пентагона.
В сообщении министерства указывается, что «восьми турецким строительным компаниям был выдан контракт общей стоимостью 95 млн долларов на проведение проектировочных и строительных работ по строительству элементов общего назначения военной сопутствующей инфраструктуры на авиабазе Военно-воздушных сил США в Турции», передает ТАСС.
Работы планируется закончить к 31 декабря 2024 года.
С американской стороны одной из структур, подписывающих контракт, является 39-я финансовая эскадрилья, развернутая на авиабазе Инджирлик.
В данный момент на авиабазе Инджирлик развернуто 39-е авиационное крыло ВВС США.
Отметим, что в Турции неоднократно говорили о возможности закрытия авиабазы Инджирлик для американских военных в свете угроз из Вашингтона.
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